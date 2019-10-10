Web Sitesi Tasarımı

Sadece hizmetlerini tanıttığınız bir sitemi olacak, ürünleriniz var onları mı satıcaksınız, ürünleriniz var onları tanıtmak fakat online da satış yapmak istemiyor musunuz, kurumsal siteniz var fakat sizden bayilik alsınlar mı istiyorsunuz gibi nasıl bir ihtiyacınız olduğuna dair bir analiz çıkartıyoruz tabi burada sizin bize verdiğiniz bilgiler önemli olacaktır.