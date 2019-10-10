Web Sitesi Tasarımı
Kurumsal ve E-ticaret website tasarımı online dünyada var olmak, satış yapmak, ürünlerini göstermek için önemli bir durum. Eskiden ürünlerin, hizmetlerin neler diye sorarlar veya ürünlerin/hizmetlerin anlatan bir dergi var mı diye sorarlarken artık website adresinizi verebilir misiniz diye soruluyor. Website artık hizmetlerinizin ve ürünlerinizin kataloğu diyebiliriz.
Sadece hizmetlerini tanıttığınız bir sitemi olacak, ürünleriniz var onları mı satıcaksınız, ürünleriniz var onları tanıtmak fakat online da satış yapmak istemiyor musunuz, kurumsal siteniz var fakat sizden bayilik alsınlar mı istiyorsunuz gibi nasıl bir ihtiyacınız olduğuna dair bir analiz çıkartıyoruz tabi burada sizin bize verdiğiniz bilgiler önemli olacaktır.
Hangi renk, nasıl bir slayt, kategoriler nerede olacak, alt kısım nasıl olacak, menülerde neler olması gerektiği gibi konularda sizlere bazı örnekler sunuyoruz ve bunlardan seçim yapabiliyorsunuz.
Ürünleriniz var ve bunları yeni yapılan siteye çekmek istiyorsunuz veya eski sitenizde bulunan ürün sayfasına çekmek istiyorsanız bu işlemleri de yapabiliyoruz. Burada hangi görsel, içerik, video vb bütün materyalleri bize detaylı olarak verdiğinizde gerekli işlemleri hallediyoruz.
Sitenizi gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra size iletiyoruz. Sizde onay verdikten sonra sitenizi aktif ediyoruz.
Website fiyatları yukarıda bahsettiğimiz her konuya göre değişkenlik göstermektedir. İstedikleriniz, yapılacak çalışmalar, hazırlanacak görseller, eklenecek menüler, hosting, hosting güvenliği gibi birçok farklı konuları ele alarak fiyat vermekteyiz.
Website teklif isterken bizimle paylaşacağınız detaylı bilgileri sizlere fiyat vermemiz konusunda avantaj sağlayacaktır.